Bombalar altında Beyrut'ta yaşam

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyi eylül ayından bu yana bombaların hedefinde yer alıyor. Saldırılara rağmen kent halkı günlük hayata tutunmaya çalışıyor. NTV ekibinden Özden Erkuş, haftalardır ağır İsrail bombardımanı altındaki Beyrut'tan izlenimlerini aktardı. (Kamera: Yunus Özkan)
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