Bombaların kırdığı camları marş söyleyerek temizledi

Hiç kuşkusuz her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en ağır bedeli siviller ödüyor. Ukraynalılar da bombaların altındalar, çatışmaların ortasında kaldılar. Kiev'den çok dramatik bir görüntü, evi bombalanan bir Ukraynalı kadın, kırılan camları Ukrayna marşını söyleyerek temizledi.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 17:03 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 17:24

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