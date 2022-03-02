Bombardıman altında doğan bebek ve annenin sağlık durumu
Hamile olduğu için Harkov’dan ayrılamayan Yelena Gürsoy, NTV’ye röportaj verdikten 3 saat sonra bombardıman altında hastaneye kaldırıldı. Gürsoy ailesinin bir kız bebeği oldu. Henüz isim konulmayan bebeğin de annenin de durumu iyi... (Haber:Deniz Tüysüz)
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