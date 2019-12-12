Boris Johnson’ın rakibi Jeremy Corbyn kimdir?

İngiltere'de seçim yarışı Başbakan Boris Johnson’ın Muhafazakar Partisi ile Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi arasında geçiyor. Anketlerde çok şans verilmese de Corbyn bir sürpriz yapabilir. İşte Jeremy Corbyn'in profili ve vaadleri...
NTV Haber 12.12.2019 - 16:29| Son Güncelleme : 12.12.2019 - 16:48
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