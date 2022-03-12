Borrell: Türkiye etkin güç olarak ortaya çıktı

Avruğa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Antalya Diplomasi Forumunda NTV'nin sorularını yanıtladı. Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini söyleyen Borell, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolünün etkin bir güç olarak ortaya çıktığını ifade etti.
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NTV Haber 12.03.2022 - 20:41| Son Güncelleme : 12.03.2022 - 21:46
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