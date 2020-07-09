Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti

Bosna Savaşı resmi olarak sona ereli 15 yıl oluyor... Fakat hafızalarda hala o acı günlerin fotoğrafları var. Bunlardan biri de Müslüman - Boşnak Senad Medanoviç'in fotoğrafı. Ailesine kavuşmak ümidiyle döndüğü köyünde hepsini bir toplu mezarda bulan Medanoviç, bir ağacın adeta "omuzuna yaslanıp" dakikalarca ağlamıştı. Bu sembol fotoğrafın kahramanı, Bosna-Hersek'te tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Senad Medanoviç'in ve Bosna-Hersek'in "unutulmaması" gereken öyküsünü izleyelim.
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NTV 09.07.2020 - 16:56| Son Güncelleme : 09.07.2020 - 17:19
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