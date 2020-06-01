Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro destekçilerine maskesiz sarıldı
Brezilya'da haftalardır corona virüse karşı tedbir almamaktaki ısrarını sürdüren devlet başkanı Jair Bolsonaro, destekçileriyle bir araya geldi. Kalabalığın arasında maskesiz yürüdü. Sao Paulo'da ise Bolsonaro destekçileriyle karşıt görüşlüler arasında gerilim yaşandı.
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NTV 01.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 11:51
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