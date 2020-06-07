Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Göstericiler işsiz ve terörist
Dünyada corona virüste ABD'den sonra en fazla vakaya sahip ülke olan Brezilya'da tablo hiç parlak değil. Buna rağmen kısıtlamalar kaldırılıyor. Devlet Başkanı Bolsonaro ise hükümet karşıtlarına yüklendi, göstericilere "Terörist" dedi.
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NTV 07.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 09:49
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