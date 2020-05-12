Brezilya'da 11 yaşındaki bir çocuk dünya rekoru kırdı

Virüs salgını nedeniyle Brezilya'da okullar kapatılınca 11 yaşındaki Gui Khury de pratik yapmak için bolca zaman buldu. Khury, kaykayıyla yaptığı bin 80 derecelik dönüş ile dünya rekoru kırdı. O anlar ise amatör bir kameraya kaydedildi. Son rekor, Tony Hawk'ın 900 derecelik dönüşüydü ve üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 09:22 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:31

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