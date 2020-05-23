Brezilya'da salgında ölenler için kazılan toplu mezarlar havadan görüntülendi
Brezilya, vaka sayısında Rusya'yı geçti. Dünyada, ABD'nin ardından en çok vakaya sahip ülke. Sao Paulo kentinde, toplu mezarlar kazılıyor. Salgınla mücadeleyi önemsememekle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başı ise kabine toplantısında söyledikleriyle dertte.
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NTV 23.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 14:01
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