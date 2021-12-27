Brezilya'da sel felaketi

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde onlarca kent sular altında kaldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı. Aşırı yağışlar nedeniyle Bahia'nın Itambe kentinde bir baraj çöktü
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NTV Haber 27.12.2021 - 04:36| Son Güncelleme : 27.12.2021 - 04:49
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