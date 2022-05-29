Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü

Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında 33 kişi hayatını kaybetti. En az bin kişinin tahliye edildiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İşte cep telefonu kameralarıyla kaydedilen korku dolu o anlar...

Haberler - İHA 29.05.2022 - 11:39 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 11:52

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