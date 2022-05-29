Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü

Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında 33 kişi hayatını kaybetti. En az bin kişinin tahliye edildiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İşte cep telefonu kameralarıyla kaydedilen korku dolu o anlar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.