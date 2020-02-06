Brezilyalı sürücü motorunu çaldırmamak için ölümü göze aldı

Hırsızlık ve gasp olaylarının sıkça yaşandığı Brezilya'da, otobanda gaspçılarla karşı karşıya kalan bir motosiklet sürücüsü, motorunu çaldırmamak için ölümü göze aldı. Ters yönde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, saatte 140 kilometreye hızla kaçmaya çalıştı.

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