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Brezilya'nın tarihi küle döndü (20 milyondan fazla esere sahip ulusal müze yandı)
03.09.2018 - 17:22

Brezilya'da aralarında dinozor fosillerinin de bulunduğu 20 milyondan fazla eserin bulunduğu 200 yıllık müzede yangın çıktı. Brezilya devletinin restorasyon ve iyileştirme çalışmaları için bir türlü ödenek ayırmadığı Milli Müze, şimdi "kültürel bir trajedi"nin kurbanı. Yanan eser ve objeler arasında bazıları "Unique", yani "eşsiz-biricik" niteliğini taşıyordu. NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, canlı yayında konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. İşte yanan o eserlerden bazıları... (Dünyanın Haberi, NTV)

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