İlk kez bu kadar yakından görüntülendi: Çekimin sonunda drone içine düştü
İzlanda’da 6 bin yıldır uykuda olan Fagradals yanardağı mart ayından bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. YouTuber Joey Helm, lavların görüntülerini bir drone ile kaydetti. Drone volkana o kadar yaklaştı ki lavların içine düşmesi kaçınılmaz oldu. Helm, yağan kızgın taşlar yüzünden drone'u kullanmanın çok zor olduğunu söylese de çekimini ‘eşsiz bir deneyim’ olarak niteledi.
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NTV 01.06.2021 - 16:19| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 16:36
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