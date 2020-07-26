Bu salıncağa binmek cesaret istiyor

Çin'in güney batısındaki 100 metre yüksekliğindeki salıncak dünyanın en büyüğü olarak rekorlar kitabına girdi. Renkleri ve şekliyle gökkuşağına benzeyen dev salıncağa binmek cesaret istiyor. Zira Yunyang doğa parkındaki bir uçurumun kenarına kurulan salıncağa binenler saatte 130 kilometrelik hıza ulaşıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 26.07.2020 - 14:51| Son Güncelleme : 26.07.2020 - 15:01
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.