Bu salıncağa binmek cesaret istiyor

Çin'in güney batısındaki 100 metre yüksekliğindeki salıncak dünyanın en büyüğü olarak rekorlar kitabına girdi. Renkleri ve şekliyle gökkuşağına benzeyen dev salıncağa binmek cesaret istiyor. Zira Yunyang doğa parkındaki bir uçurumun kenarına kurulan salıncağa binenler saatte 130 kilometrelik hıza ulaşıyor.

NTV 26.07.2020 - 14:51 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 15:01

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