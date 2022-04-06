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Bulgar polis rüşvet talebini reddeden TIR şoförünü böyle tokatladı

TIR şoförü Muhsin Kazan, Bulgaristan’da hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Bulgar polisi ceza yazmamak için Muhsin Kazan’dan rüşvet istedi, reddedilince de tokat attı. Kazan, TIR’daki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’ne göndererek şikayette bulundu.

Haberler - NTV 06.04.2022 - 14:50 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 14:53

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