Bulgar polis rüşvet talebini reddeden TIR şoförünü böyle tokatladı
TIR şoförü Muhsin Kazan, Bulgaristan’da hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Bulgar polisi ceza yazmamak için Muhsin Kazan’dan rüşvet istedi, reddedilince de tokat attı. Kazan, TIR’daki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’ne göndererek şikayette bulundu.
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