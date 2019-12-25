Büyük ikramiyeyi kazandığını sanan muhabir, canlı yayında "Yarın işe gelmiyorum" dedi
İspanya'da canlı yayında büyük ikramiyeyi kazandığını sanan bir muhabir, spikerlere artık işe gitmeyeceğini söyledi. Milyoner olduğunu zanneden muhabirin biletine çıkan ikramiye ise yalnızca 5 bin euro idi. Muhabirin yayına yansıyan sevinci ise sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İşte o anlar...
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