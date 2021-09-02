Büyük Londra Yangını'nın 355. yıldönümü

666 rakamı kimi dinsel anlatılarda "uğursuz rakam", ya da "Şeytanın rakamı" olarak ifade edilir. Bu rakamın bazı tarihçilere göre 1666 yılıyla yakından ilintisi vardır. Çünkü o yıl dünyanın gördüğü en büyük salgınlardan biri, yine büyük bir felaketle sona ermiştir. Bugün, tarihe "Büyük Londra Yangını" olarak geçen felaketin 355'nci yıldönümü. Yangından önce yaşanan Veba salgını, Avrupa'daki son büyük salgın olarak anılıyor.
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NTV 02.09.2021 - 18:01| Son Güncelleme : 02.09.2021 - 18:15
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