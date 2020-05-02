Buzların altındaki gizemli yaratıklar

Rusya'ya bağlı Beyaz Deniz'deki buzların altında yaşayan gizemli yaratıklar görsel bir şölen yaratıyor. Görüntüleri Moskova Devlet Üniversitesi'ne bağlı dalgıç ekibinin başındaki isim olan Alexander Semenov çekti. Kendisi omurgasızlarda uzmanlaşmış bir deniz biyoloğu... Semenov, Rusya'daki Beyaz Deniz'de buzun altındaki dalışlarından biri sırasında deniz meleği olarak bilinen bir yaratık kaydetti. Yüksek kaliteli görüntüler, küçük deniz salyangozunun güzelliğini ve Semenov'un kamerayı kontrol etmedeki inanılmaz becerisini gözler önüne seriyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 02.05.2020 - 12:21| Son Güncelleme : 02.05.2020 - 12:34
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.