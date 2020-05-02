Buzların altındaki gizemli yaratıklar

Rusya'ya bağlı Beyaz Deniz'deki buzların altında yaşayan gizemli yaratıklar görsel bir şölen yaratıyor. Görüntüleri Moskova Devlet Üniversitesi'ne bağlı dalgıç ekibinin başındaki isim olan Alexander Semenov çekti. Kendisi omurgasızlarda uzmanlaşmış bir deniz biyoloğu... Semenov, Rusya'daki Beyaz Deniz'de buzun altındaki dalışlarından biri sırasında deniz meleği olarak bilinen bir yaratık kaydetti. Yüksek kaliteli görüntüler, küçük deniz salyangozunun güzelliğini ve Semenov'un kamerayı kontrol etmedeki inanılmaz becerisini gözler önüne seriyor.

NTV 02.05.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 12:34

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER