Can yeleği yerine pet şişe

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta sığınmacı akınına uğramaya devam ediyor. Son üç günde yüzerek Ceuta kıyılarına ulaşan sığınmacı sayısı 8 bin’i aştı. 13-14 yaşlarında bir çocuk da beline bağladığı pet şişelerle yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştı. Sahile yaklaştığında karşısında İspanyol askerlerini görünce de gözyaşlarına boğuldu. Kaçmaya çalışan çocuk, askerler tarafından yakalandı.

NTV 20.05.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 10:44

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