Canı sıkıldı, tabloya göz çizdi

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde bir güvenlik görevlisinin ilk iş gününde canı sıkıldığı için 740 bin sterlinlik tabloya tükenmez kalemle bir çift göz çizdiği ortaya çıktı. Olayın ardından işinden kovulan 60 yaşındaki güvenlik görevlisi hakkında 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.
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