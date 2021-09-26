Canlı yayında stüdyoyu terk ettiler: Covid-19 testleri pozitif çıktı
ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı televizyon programında iki kadın sunucunun Covid-19 testi pozitif çıkınca sıra dışı anlar yaşandı. Testleri pozitif çıkan sunucular canlı yayında apar topar stüdyoyu terk etti. Programın sunucularından, ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler ne olduğunu anlamaya çalışırken espri yapmayı da ihmal etmedi.
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NTV 26.09.2021 - 10:42| Son Güncelleme : 26.09.2021 - 10:49
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