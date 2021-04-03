Canlı yayın sırasında mikrofonu kapıp kaçtı

Rusya'daki köpek, canlı yayında hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaştı. Muhabir mikrofonu geri alabilmek için köpeğin peşinden koştu. Canlı yayına köpekle birlikte geri dönen muhabir ''olayda yaralanan olmadığını, ancak köpeğin mikrofondan bir iki ısırık aldığını belirtti.''
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NTV 03.04.2021 - 12:22| Son Güncelleme : 03.04.2021 - 12:35
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