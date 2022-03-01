Canlı yayında ağlayarak ülkesinden ayrıldı

Ukrayna’da çatışmalar devam ederken on binlerce insan komşu ülkelere kaçıyor. Birleşmiş Milletler, savaşın başından bu yana 500 binden fazla insanın komşu ülkelere sığındığını açıkladı. NTV ekibinden Osman Terkan, tahliyelerin geçiş noktası olan Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrinde yaşanan dramı gözler önüne serdi. (Kamera:Cumhur Çatkaya)
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