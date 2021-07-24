Canlı yayında yumruklu kavga

Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat konuk oldukları bir televizyon programında kavga etti. Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat'a bardak fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.  Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.

İHA 24.07.2021 - 00:08 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 00:13

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