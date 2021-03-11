Canlı yayının davetsiz misafiri büyüdü

Dört yıl önce BBC televizyonunun yayınında davetsiz bir misafir vardı. Siyaset bilimci Robert Kelly'nin evden yaptığı canlı bağlantı sırasında odaya küçük kızı dalmıştı. Görüntüler büyük ilgi toplamış ve sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı. O küçük kız büyüdü ve şimdi babasına viyolin çalıyor.
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NTV 11.03.2021 - 12:44| Son Güncelleme : 11.03.2021 - 13:42
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