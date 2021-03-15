Çatılar, köprüler, araçlar... Her şey mor (Güney Kore'nin mor adaları)
Güney Kore'de iki ada turizm gelirlerinin artırılması için mor renge büründü. Evlerin çatıları, yollar, köprüler hatta arabalar bile mor renge boyandı. Hükümetin de desteğini alan bu ilginç turizm kampanyası büyük ilgi çekti ve iki adaya binlerce turist geldi.
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NTV 15.03.2021 - 14:26| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 14:46
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