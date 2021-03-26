Çatışmanın ortasında kaldı, ölümden döndü

Brezilya’da bir mağazayı soymaya gelen silahlı şüpheli ile müşteri arasında çatışma yaşandı. Kurşunların ortasında kalan kadın müşterinin geçirdiği şokun etkisiyle belirli bir süre oturduğu sandalyeden kalkamadı. Brezilya medyası, çatışmada can kaybı ya da yaralanma olmadığını; şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
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NTV 26.03.2021 - 15:49| Son Güncelleme : 26.03.2021 - 16:06
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