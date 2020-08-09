Çekya'da apartmanda yangın: 11 ölü

Çekya’da bir apartmanda çıkan yangın çıktı. 11 kişi hayatını kaybetti. Polis, 3 çocuk ve 3 yetişkinin yangının çıktığı 11'inci katta öldüğünü, 5 kişinin ise yangından kaçmak için 12'nci kattan zemine atlamaları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini söyledi.
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NTV Haber 09.08.2020 - 04:34| Son Güncelleme : 09.08.2020 - 04:36
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