Çekya’da sıra dışı tören: Cumhurbaşkanı cam bölmede katıldı
Covid 19’a yakalanan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, genel seçimin galibi Petr Fiala’yı hükümeti kurmakla görevlendirdiği törene cam bölmede katıldı. Tekerlekli sandalyede oturan Cumhurbaşkanı’nı cam bölmeye, koruyucu giysileri olan bir refakatçi getirdi. Cumhurbaşkanı, Fiala’yı başbakan olarak görevlendirdikten sonra yine refakatçi tarafından cam bölmeden götürüldü.
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