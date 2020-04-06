Çekya'da tıbbi malzemeler hastanelere özel uçaklarla taşınıyor

Corona virüs salgını sebebiyle tıbbi malzemelerin hastanelere ulaştırılması da büyük önem kazandı. Çekya'da ise 300 sivil pilot, hayat kurtaran ilaç ve malzemeleri özel uçaklarıyla taşımak için gönüllü oldu.

NTV 05.04.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:52

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