Çekya'da tıbbi malzemeler hastanelere özel uçaklarla taşınıyor
Corona virüs salgını sebebiyle tıbbi malzemelerin hastanelere ulaştırılması da büyük önem kazandı. Çekya'da ise 300 sivil pilot, hayat kurtaran ilaç ve malzemeleri özel uçaklarıyla taşımak için gönüllü oldu.
Abone ol
Paylaş
NTV 05.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 06.04.2020 - 11:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.