Çemberle gösteri yapan kadın akrobat 5 metreden yere çakıldı

Meksika’nın Tampico kentindeki bir sirkte çemberle gösteri yapan kadın akrobat, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Çığlıklar arasında yere düşen Mia Gonzales Soto adlı akrobata ilk müdahaleyi seyircilerin arasındaki bir doktor yaptı. Hemen hastaneye kaldırılan akrobatın vücudunda tek bir kırık bile olmadığı, sağlığının ''çok iyi'' olduğu açıklandı.

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