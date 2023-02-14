Cephedeki Ukraynalı askerden Türkiye’ye taziye mesajı: Güçlü kalın

Ukrayna ve Rusya arasında çatışmaların devam ettiği Bakhmut şehrindeki Ukraynalı bir asker, çektiği videoyla Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. Daha önce Marmaris ve Alanya'ya geldiğini anlatan asker, ''Ülkenizi seviyorum, insanlarınızı seviyorum. Bu trajedi korkunç. Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarın ve güçlü kalın. Aklımızdasınız'' dedi.

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