Çernobil felaketinin hayalet şehri: Pripyat

Çernobil'deki nükleer felaket sonrası boşaltılan Ukrayna'nın Pripyat kenti, 50 yıl önce kurulduğunda binlerce aile için ekmek kapısıydı. Bugün ise hayalet bir kent... Felaketten 33 yıl sonra çekilen televizyon dizisiyle, girilebilen bölgeler turist akınına uğramaya başladı. Geçen yıl 100 binden fazla turist ziyaret etti. Kuruluşunun 50'nci yılında da eski sakinleri ve turistler tarafından anıldı.
07.02.2020 - 10:41| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 10:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.