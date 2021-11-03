‘Ceset Çiçeği’ni koklamak için kuyruğa girdiler: 10 yılda bir açıyor
Kötü kokusuyla ünlü ‘Ceset Çiçeği’, ABD’nin San Diego kentindeki botanik bahçesinde açmaya başlayınca ziyaretçi akınına uğradı. 10 yılda bir açan ve tam çiçek olarak sadece 24 ila 48 saat açık kalan Ceset Çiçeği için ziyaretçiler dakikalarca kuyrukta bekledi. Boyu 3,5 metreye kadar uzayabilen Ceset Çiçeği’nin kokusu, bozulmuş balık, çürümüş soğan ve bebek bezi kokusuna benzetiliyor.
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