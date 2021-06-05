Cesur kaz, kaplanı kovaladı

Çin'in Hebei eyaletinde yer alan bir vahşi yaşam parkının sakinleri arasında ilginç bir an yaşandı. Kedigiller içinde en büyük tür olan kaplan ile bir yaban kazının karşılaşması sürpriz bir şekilde kazın zaferiyle sonuçlandı. Meraklı bir şekilde kaza yaklaşan kaplan, cesur kuşun ani bir hareketle onu gagalaması sonucunda ürkerek kaçması, vahşi yaşam parkının ziyaretçilerine ilginç ve eğlenceli bir an yaşattı.
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NTV 05.06.2021 - 11:15| Son Güncelleme : 05.06.2021 - 11:20
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