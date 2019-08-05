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Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı
05.08.2019 - 09:49

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nde cezasını çeken çete lideri Clauvino da Silva'nın, kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek yaptığı firar denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Silva'nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği bir videosu yayımlandı. Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un elebaşı kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva'nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.

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