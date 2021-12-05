Çevre için ölüme meydan okudu

Fransız ip cambazı 27 yaşındaki Nathan Paulin, yerden 80 metre yükseklikte yaptığı gösteriyle nefes kesti. Çevre sorunlarına dikkat çekmek için ölüme meydan okuyan Fransız sporcu ‘‘Muazzam bir manzaranın ortasında havada olmak çılgıncaydı. Çevre sorunlarına karşı duyarlı hale gelene kadar, bu yürüyüşleri sürdüreceğim’’ dedi.

Haberler - NTV 05.12.2021 - 14:26 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 14:34

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