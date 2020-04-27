Cezaevi avlusunda balık istifi

El Salvador, bugün dünya gündemine "hapishanede çekilen" fotoğraflarla oturdu. Mahkumlar, sosyal mesafe kuralına hiç uyulmadan avluya dizildi. İşte corona virüs riskini artıran o çarpıcı fotoğraflar ve görüntüler...

NTV 27.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 14:52

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