Chicago'da silahlı saldırı anı kamerada

Chicago'da Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırı anına dair paylaşılan kayıtta, Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında yükselen silah sesleri duyuluyor.

Haberler - NTV Haber 04.07.2022 - 23:32 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 23:46

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