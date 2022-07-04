Chicago'da silahlı saldırı anı kamerada

Chicago'da Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırı anına dair paylaşılan kayıtta, Bağımsızlık Günü geçit töreni sırasında yükselen silah sesleri duyuluyor.
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NTV Haber 04.07.2022 - 23:32| Son Güncelleme : 04.07.2022 - 23:46
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