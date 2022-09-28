CIA merkezindeki müzede gizli operasyonlar sergileniyor

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, genel merkez içindeki müzenin kapılarını gazetecilere açtı. Gizli operasyonlarda kullanılan malzemelerin sergilendiği müzede, El Kaide Lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldüğü evin maketi de var.

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