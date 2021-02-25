Çıkardığı seslerle ilgi odağı oldu

Rusya'nın Barnaul kentindeki hayvanat bahçesindeki kaplan, kükremek yerine tiz sesler çıkarıyor. Bakıcıları onun şarkı söylediği görüşünde. Kaplanın üşüttüğü için bu sesi çıkardığını söyleyenler de var, ama hayvanat bahçesi yetkilileri bunu reddediyor. Kaplanın sağlığının yerinde olduğunu belirtiyor. Bakıcıları kaplanın doğduğundan beri annesinin ilgisini çekebilmek için bu sesleri çıkardığını söylüyor.
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NTV 25.02.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 11:32
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