Çin Büyükelçisi NTV'ye konuştu: Çin ürünleri ile corona virüs yayılma ihtimali sıfıra yakın
Corona virüs yayılıyor. Salgın nedeniyle hem Çin'de hem de dünyanın pek çok ülkesinde önlemler en üst seviyede. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı. Salgına ilişkin son verileri, Çin'de alınan önlemleri, tedavi ve aşı geliştirme sürecindeki son durumu anlattı.
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