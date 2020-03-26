Çin corona virüs ile ilgili gerçek sayıları saklıyor mu?
Corona virüs'ün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinden günlerdir yeni vaka haberi gelmiyor. Çin genelinde açıklanan vakaların ise "ithal" yani ülke dışından gelenler olduğu belirtiliyor. Peki bu açıklamalar ve Çin'in virüs vakalarıyla ilgili paylaştığı istatistikler gerçeği ne kadar yansıtıyor? ABD medyası bu duruma şüpheyle yaklaştığını yazdı. İşte ayrıntılar...
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NTV 26.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 16:22
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