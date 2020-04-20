Çin corona virüsle nasıl mücadele ediyor?

Corona virüsün çıkış noktası Çin, 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan gazeteci Perihan Sungur, ülkede corona virüs salgınıyla mücadelede insanların nasıl takip edildiğini anlattı. Sungur, Pekin yönetiminin WeChat programıyla verilerin nasıl elde edildiğini aktardı.
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NTV 20.04.2020 - 16:14| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 16:30
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