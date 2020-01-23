Çin ekonomisinde 'Kırmızı Zarf' göstergesi (5 yılda 2 katına çıktı)
Çin'de her yılbaşı arifesinde kutlanan Bahar Bayramı Galası sadece ülkenin değil dünyanın da en büyük TV ve eğlence şovu. Bu gala eriştiği büyük seyirci kitlesi nedeniyle her yıl Çinli teknoloji devlerinin de sponsorluk için yarıştığı bir arena haline geliyor. Çin’de düğün ve bayramlarda içine harçlık koyulup verilen “kırmızı zarflar”, teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin reklam bütçelerinde kendini göstermeye başladı. Ülkede çok yaygın kullanılan kısa video paylaşım uygulaması Kwai, galada 1 milyar yuan tutarında kırmızı zarf dağıtacağını açıkladı. e-Ticaret devi Taobao da galayla ilgili kampanyalar yapacağını duyurdu. Bunun yanı sıra bir diğer önemli e-ticaret platformu Juhuasuan da 1 milyar yuanlık bütçesiyle galanın sponsorlarından biri oldu. Bu rakamlar da Çin ekonomisinde son yıllarda yaşanan parıltılı büyümeyi göstermeye yetiyor. 2015’de gala gecesine Wechat’te 500 milyon yuanlık kırmızı zarf dağıtmıştı. 2016 yılında ise Alipay 800 milyon yuan, 2018 yılında da Baidu’da 900 milyon yuanlık kırmızı zarf dağıttı. Yani 5 yılda Gala Gecesi şovuna ödenen sponsorluk bedeli 2 katına çıkmış oldu.
23.01.2020 - 10:19| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 10:22
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