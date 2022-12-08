Çin lideri Cinping'in uçağına Suudi jetleri eşlik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak için Kral Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Riyad'a gitti. Şi'nin uçağına Suudi Arabistan hava sahasına girdikten sonra 4 savaş jeti; başkent hava sahasına girince de yine krallığa ait 6 gösteri uçağı takip etti. Çin Devlet Başkanı'nın Suudia Arabistan ziyareti üç gün sürecek.

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