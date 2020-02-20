Çin polisinden maske cezası

Çinde başlayan corona virüsü salgını ülkede sert önlemlerin alınmasına yol açıyor. Sosyal medyaya düşen videolarda görevliler maskesiz gördükleri insanları durduruyor. Bazı bölgelerde maske takmayan insanlara 15 gün hapis cezası verildiği belirtiliyor. Ayrıca ülkenin kültürel oyunu Mahjong da yasaklanmış durumda. Polis yasağı delen bir ailenin evine girerek oyun masasını dağıtıyor.
ntv.com.tr 20.02.2020 - 16:12| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 16:18
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