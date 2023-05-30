Çin, uzaya ilk sivil astronotu gönderdi

Çin, bugün kendi adına bir ilki daha gerçekleştirdi. Yerel saatle 09.31’de ülkenin kuzeybatı kesimindeki Gobi Çölü üzerinde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shenzhou-16 (Kutsal Gemi) ile biri sivil olmak üzere 3 astronotu uzaya gönderdi. Uzay aracı, 10 dakikalık bir uçuşun ardından belirlenen yörüngeye başarıyla oturdu. Shenzhou-16 misyonu, uzay istasyonunun T şeklini alarak "uygulama ve gelişme aşamasına" geçmesinden sonra gerçekleşen ilk fırlatma misyonu oldu.
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